« Koh-Lanta, La Légende » du 23 novembre 2021 : ce soir , le jeu de confort est éliminatoire (VIDEO)

« Koh-Lanta : La Légende » du 23 novembre 2021 – Ce soir sur TF1, après une pause pour cause de foot, c’est le retour de « Koh-Lanta : La Légende » avec l’épisode 12. Après l’annonce de l’éviction de Teheiura il y a deux semaines pour tricherie, l’aventure se poursuit et ce soir il y aura non pas un mais deux éliminés !







Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming puis replay sur myTF1.







« Koh-Lanta : La Légende » du 23 novembre 2021 : au programme ce soir

Les choses se précisent en Polynésie. Une épreuve éliminatoire va venir encore inquiéter les derniers aventuriers, il ne faut pas faillir, à l’orée de la Finale.



Cette fois, c’est le jeu de confort qui est éliminatoire, à la grande surprise des aventuriers. A la clé pour le gagnant : une soirée sur une île voisine avec la possibilité de se laver, un massage, un dîner avec un dessert au chocolat, une nuit à la belle étoile sous une moustiquaire et un bon petit déjeuner ! Mais pour le dernier, ça sera l’élimination sur le champs !

Et la bataille est rude sur l’épreuve d’immunité, une compétition très disputée pour un Totem salvateur.

Deux éliminés ce mardi soir dans Koh-Lanta, la légende, à 21h05, sur TF1.

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » extrait du 23 novembre 2021

