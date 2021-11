« Sophie Cross » du 23 novembre 2021 : ce soir l’heure du final sur France 3

5 ( 4 )

« Sophie Cross » du 23 novembre 2021. Suite et fin de la nouvelle mini-série de France 3 « Sophie Cross » dont vous trouverez plus de détails en cliquant ICI. Ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou replay sur France.TV, découvrez le 3ème et dernier épisode. En clair, et pour faire court, c’est l’heure du dénouement de cette série inédite réalisée par Franck Van Mechelen.







Résumé de la série : rappel de l’histoire

Sophie Cross, brillante avocate, et son fils de six ans Arthur profitent d’une belle journée dans les dunes de la mer du Nord qui bordent leur maison. Quelques secondes d’absence de Sophie suffisent pour que son fils disparaisse. Le cauchemar commence alors pour elle et son mari Thomas, pourtant commissaire de police, mais impuissant face à ce drame et anéanti de ne pouvoir retrouver leur fils.

Trois ans plus tard, Sophie et Thomas restent dévastés. Alors qu’il est convaincu qu’ils ne reverront jamais Arthur, elle se refuse de perdre espoir et, après une formation, se prépare à intégrer la police afin de retrouver la trace de son fils.



C’est dans l’unité criminelle dirigé par son mari Thomas que Sophie va devoir se faire une place parmi les membres de l’équipe plus ou moins heureux d’accueillir cette nouvelle recrue.

« Sophie Cross » du 23 novembre 2021 : l’épisode de ce soir

Désespérée par la perte de la seule piste réelle qu’elle possédait dans la recherche de son fils, Sophie se confie enfin à Thomas qui décide de l’épauler.

L’équipe est chargée d’enquêter sur la mort d’un détective privé. Aucun élément concret ne permet d’avancer jusqu’à ce que le légiste, en livrant son analyse, fasse repartir l’enquête cinq ans en arrière. Mystères, secrets, fausses pistes et IGPN ralentissent l’équipe.

Sophie et Thomas ont trouvé des informations importantes concernant un trafic d’enfants. Arriveront-ils à retrouver leur fils Arthur?

Vers un nouveau succès d’audience ?

Beau succès d’audience la semaine dernière avec 3.71 millions de fans et 16.7% de part de marché pour l’épisode n°2.

Qu’en sera t-il ce soir pour cette ultime soirée ?

