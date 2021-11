« Koh-Lanta, La Légende » du 9 novembre 2021 : ce soir , une épreuve mythique aura lieu sur le camps (VIDEO)

5 ( 2 )

« Koh-Lanta : La Légende » du 9 novembre 2021 – Ce soir sur TF1, place à l’épisode 11 de « Koh-Lanta : La Légende ». Et ce soir, une épreuve mythique se déroulera directement sur le camp des aventuriers, sans la présence de Denis Brogniart !







Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming puis replay sur myTF1.







« Koh-Lanta : La Légende » du 9 novembre 2021 : au programme ce soir

Ils sont huit naufragés à encore espérer remporter ce titre de Légende. Mais Koh-Lanta réserve bien des surprises…

Ce soir, pour le jeu de confort, une épreuve mythique aura lieu sur le camps réunifié : les poteaux sur la tête. Les aventuriers seront livrés à eux-mêmes, sans Denis Brogniart. Il faut tenir le plus longtemps possible, avec du mental et de la persévérance pour espérer gagner l’escapade proposée à l’issue de ce jeu de confort. Et à la clef, un avantage stratégique certain pour la suite de l’aventure !



Ne manquez pas Koh-Lanta la légende, le mardi à 21h05, sur TF1.

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » extrait du 9 novembre 2021

