« L’art du crime » : nouveaux épisodes inédits à venir dès le 22 novembre 2021 sur France 2

« L’art du crime » revient bientôt sur France 2. Après le succès d’audience de la saison 4 qui avait rassemblé en moyenne 5 millions de téléspectateurs (19,3 % PdA), « L’art du crime » fait son retour sur France 2 avec une saison 5 inédite.











Pour ce retour, la série change de jour de diffusion. Après le vendredi soir, elle prendra place dans la grille de la chaîne le lundi soir. Première le 22 novembre 2021 dès 21h05 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Dans cette nouvelle saison

Dans cette nouvelle saison de « L’art du crime », Antoine Verlay (Nicolas Gob), flic brillant mais sanguin, et Florence Chassagne (Eléonore Bernheim), historienne de l’art talentueuse mais fantasque, se confrontent aux passions dévorantes et créatrices de deux immenses artistes de notre patrimoine : Camille Claudel et Eugène Delacroix. Passions qui poussent les deux héros, en écho, à se questionner sur leurs sentiments l’un pour l’autre.

« L’art du crime » : épisode du 22 novembre 2021

Episode 1 : Un cœur de pierre

Guests : Barbara SCHULZ, Florence PERNEL, Garance THÉNAULT



L’histoire Antoine et Florence doivent d’abord élucider le meurtre d’une riche collectionneuse, grande amie de Pierre Chassagne, passionnée de Camille Claudel. Tandis que l’enquête les entraîne jusqu’au musée Rodin, tous les indices ramènent à la douloureuse histoire d’amour que Camille Claudel a connue avec Auguste Rodin. L’amour blessé peut-il rendre fou au point de tuer ? Serait-ce la clé de l’énigme ?

D’autres épisodes seront bientôt diffusés. Vous avez hâte ?

