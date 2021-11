« Koh-Lanta, La Légende » : qui sont les éliminés de l’épisode 12 ? (résumé + replay 23 novembre)

4.9 ( 8 )

Koh-Lanta, La Légende, épisode 12 du mardi 23 novembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 12 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’éviction de Teheiura sur tricherie au dernier conseil, c’est Alexandra qui a été éliminée de l’arène et a rejoint le jury final. Sur le camps, Loïc et Sam sont épuisés…







Le jeu de confort est annoncé. Denis accueille les aventuriers et leur parle de la récompense : aller sur une île voisine, un massage, un dîner avec en dessert un gâteau banane chocolat, une nuit à la belle étoile sous une moustiquaire, et le lendemain matin un bon petit déjeuner !







Mais il leur annonce qu’il ne faut surtout pas perdre car l’aventurier qui finira dernier sera éliminé.

Claude survole l’épreuve, c’est une démonstration ! Il remporte la victoire. C’est Ugo qui finit 2ème, suivi par Phil. La dernière place se joue entre Laurent et Loïc… C’est finalement Loïc qui est dernier, il est en larmes. Claude doit choisir qui emmener sur le confort, il choisit Laurent.



Claude et Laurent profitent de leur confort tandis que sur le camps, Alix est déçue de l’élimination de Loïc. Mais ce qu’elle ne sait pas, c’est que Loïc a une seconde chance, il rejoint l’île des bannis.

Les 5 aventuriers encore sur le camps se préparent un bon repas : poissons et les pâtes ramenés par Claude et Laurent lors du confort précédent. Pendant ce temps là, c’est un festin qui attend Claude et Laurent ! Ils parlent quand même du prochain conseil, Claude cible Ugo qu’il trouve dangereux…

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Laurent et Ugo sont les finalistes de l’épreuve. Ça se joue à rien et c’est finalement Ugo qui remporte la victoire et le totem synonyme d’immunité ! C’est sa 3ème victoire d’affilée sur les épreuves d’immunité.

C’est l’heure du conseil. Place aux votes, Claude vote 2 fois grâce au vote noir de Christelle. Claude et Laurent sortent leurs colliers. Ca se joue entre Jade et Alix, et c’est finalement Alix qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 12 de Koh-Lanta du 23 novembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 30 novembre pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta, La Légende ».

