Koh-Lanta : Teheiura exclu, Alexia Laroche-Joubert confirme que d’autres aventuriers ont triché ! (VIDÉO TPMP)

Après la diffusion du dernier épisode de « Koh-Lanta, La Légende » mardi soir et l’exclusion de Teheiura pour tricherie, l’affaire n’en finit plus de faire parler. Et alors que le Parisien a révélé que Claude et Sam auraient profité de la tricherie de Teheiura en mangeant avec lui la nourriture qu’il s’est procuré grâce à des pêcheurs, la productrice Alexia Laroche-Joubert a confirmé qu’il y avait bien d’autres tricheurs !







« Il s’avère qu’on a décidé, et on en a beaucoup discuté, de sanctionner la personne qui avait organisé la venue des aliments et pas ceux qui avaient partagé » a déclaré la productrice de Koh-Lanta mercredi soir dans TPMP.







Ça confirme donc que d’autres aventuriers ont mangé avec Teheiura et c’est clairement déloyal par rapport à ceux qui n’ont rien fait et sont arrivés sur les épreuves le ventre vide. Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs ne comprennent pas que Teheiura ait été le seul sanctionné.

Cette saison anniversaire de Koh-Lanta se serait bien passée de ce bad buzz alors que Denis Brogniart s’est exprimé sur le réseau social Instagram pour exprimer tout son soutien à Teheiura.



Alexia Laroche Joubert explique la tricherie de Teheiura dans TPMP

