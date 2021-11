L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » trouvée par Benjamin, nouveau maître de midi

5 ( 3 )



L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » a été trouvée hier, jeudi 4 novembre 2021, par un certain Benjamin, le nouveau maître de midi du jeu de TF1 présenté Jean-Luc Reichmann. Et il s’agissait de Camille Lellouche. Et on va pas se mentir personne ne s’y attendait vraiment.











C’est donc Benjamin, le nouveau maître de midi, qui a trouvé la bonne réponse et du premier coup s’il vous plaît. Pourtant il n’était pas si aisé de reconnaître Camille Lellouche du premier coup d’autant que les candidats ne voient que les photos qu’en tout petit. Mais bon…

Pourquoi Camille Lellouche ?

– Le paysage méditerranéen car elle a été la marraine d’un Festival se déroulant à Hyères dans le Var. Et le décor servant de base à cette étoile n’est autre qu’une plage de cette bien jolie ville du sud de la France.



– La vache car elle a joué dans le film « L’école de la vie » en 2018;

– le coquelicot pour le livre « Les Coquelicots de la liberté » écrit par son grand-père et qu’il lui a d’ailleurs dédié;

– le smartphone pour le succès de ses vidéos sur internet notamment durant le confinement;

– le baril jaune « nucléaire » pour son premier rôle au cinéma dans le film « Grand Central »;

– le saxo parce qu’elle a commencé par le piano et le saxophone;

– le bras avec la plateau parce qu’elle a été chef de rang dans un restaurant et a travaillé dans la restauration durant des années.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1 et ce durant 7 jours.

Une toute nouvelle étoile mystérieuse sera alors proposé aux téléspectateurs et à Benjamin, le nouveau champion en titre qui débute plutôt bien son parcours. En une seule victoire il affiche déjà 39.112 € de gains et de cadeaux.

