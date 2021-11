« Capitaine Marleau » du 5 novembre 2021 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Veuves … mais pas trop »

5 ( 2 )



« Capitaine Marleau » du 5 novembre 2021. Après son énième succès d’audience de la semaine dernière, la célèbre « Capitaine Marleau » de France 2 est de retour ce soir sur France 2 pour un épisode en rediffusion intitulé « Veuves … mais pas trop ».











Si vous êtes fans, rendez-vous sans faute ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV durant 7 jours.

« Capitaine Marleau » du 5 novembre 2021 : histoire de l’épisode de ce soir

Alertée par un corbeau mystérieux, Marleau débarque dans une petite ville : un mort a disparu des pompes funèbres chargées de son embaumement. Pas de corps, pas de preuves, pas de preuves, pas de crime ! Mais il en faut un peu plus pour décourager la capitaine Marleau, qui flaire du louche chez le croque-mort et embaumeur, adorable père de famille, et charmeur de service de quelques veuves assez joyeuses. Ce ne sont pas feu leurs maris qui les contrediront, disparus les uns après les autres…

Interprètes

Et avec dans cet épisode :



Corinne Masiero, Edouard Baer, Anne Brochet, Isabelle Candelier, Bruno Lochet, Maïra Schmitt, Nicolas Robin, Valentine Cadic…

Notez que cet épisode sera suivi dès 22h45 d’un autre épisode en rediffusion « En trompe-l’oeil »

