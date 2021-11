Plus belle la vie : ce soir, Adriana sauve Francesco (résumé + vidéo épisode 4405 PBLV du 5 novembre 2021)

5 ( 5 )



Publicité





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4405 du vendredi 5 novembre 2021 – Adriana et Romain sont invités à dîner chez Estelle et Francesco ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». Et pendant le repas, Francesco s’étouffe et Adriana lui sauve la vie !





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Abdel en infiltration, Franck se confie à Delphine (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4405

Alors que Jérémie s’apprête à attraper Nisma pour l’amener dans un coin, Francis le rattrape et lui met une rouste. Francis explique à Nisma que Jérémie est la brebis galeuse de la famille. Alexandre informe Barbara que sa famille lui a donné rendez-vous. Barbara veut y aller à la place d’Alexandre. De son côté, Abdel comprend qu’il s’agit de son dernier jour et aura enfin tous les détails du plan d’Imène…



Publicité





Mouss assume sa vision de la profession face à Vanessa mais cette dernière est glaciale. Elle s’en fiche tant qu’il lui obéit au doigt et à l’œil. Betty qui a tout entendu provoque une nouvelle fois Vanessa en embrassant une fille devant elle. Betty pousse à bout la CPE, si bien que Vanessa met un ultimatum à Rochat…

C’est le défilé au cabinet médical, tout le monde veut en savoir plus sur Adriana. Pour qu’ils soient tranquilles, Estelle invite Vidal et Adriana à diner chez eux ce soir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4405 du 5 novembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés