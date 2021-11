« Munch » du 11 novembre 2021 : les deux derniers épisodes de la saison 4 ce soir sur TF1

5 ( 3 )

« Munch » du 11 novembre 2021. Elle est totalement déjantée mais c’est aussi et surtout pour ça qu’on l’aime. Malheureusement ce soir « Munch » c’est déjà l’heure du final pour la 4ème saison inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 en streaming vidéo et replay durant 7 jours.







Une saison mouvementée pour notre avocate préférée qui va devoir faire face à la disparition de son associé de toujours, Hubert, mais aussi au retour de son amour de jeunesse, Mathieu.

« Munch » du 11 novembre 2021 : vos épisodes de ce soir

Épisode « Parents, métier à risque »

De jeunes parents se voient retirer la garde de leur nouveau-né. Ils sont accusés de négligences envers leur bébé, désormais soigné en réanimation. Parents irresponsables ou victimes d’une sombre machination ? Le cabinet Munch est en première ligne…

Épisode « Tu bluffes Munch ? »

Avec la participation de Estelle Lefébure (La Baronne)

Sam, étudiante en droit, est arrêtée lors d’un cours donné par Munch. Accusée du meurtre d’une joueuse de poker, la jeune femme va forcer Munch à sortir le grand jeu…

« Munch » tire sa révérence ce soir sur TF1. S’achemine t-on vers un nouveau. succès d’audience ?

