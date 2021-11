« Cash investigation » au sommaire ce soir : « Déchets : la grande illusion » (jeudi 11 novembre 2021)

5 ( 2 )

Cette semaine, les équipes du magazine vous présentent « Déchets : la grande illusion » un film Linda Bendali à découvrir dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV

Donner une nouvelle vie à nos déchets, c’est la promesse des industriels et des pouvoirs publics. Mirage ou réalité ? Elise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont mené l’enquête. Les campagnes de communication des professionnels du tri le martèlent. Vous pouvez jeter tous vos déchets plastiques dans la poubelle jaune, celle du recyclage ! Et pourtant, saviez-vous que sur les 8 milliards et demi de pots de yaourt en plastique que nous consommons chaque année, seule une infime partie est recyclée ? Pas vraiment les promesses des campagnes de pub…

De ces montagnes de déchets peuvent naître des fortunes. Cash Investigation s’est également rendu chez le numéro 1 du recyclage français, Paprec, pour voir l’envers du décor.



Révélations aussi sur une technologie en plein boum : la méthanisation. Elle permet la transformation des déchets agricoles en gaz de ville ou en électricité. Accidents, pollutions, absence de contrôle… Dans les campagnes, la colère gronde contre ces méthaniseurs qui se multiplient partout dans notre pays. Vos déchets les intéressent, Cash Investigation a fait le tri dans leurs promesses !

Pour éviter l’accumulation des déchets, les industriels et les pouvoirs publics pensent avoir trouvé LA solution : le recyclage. Alors, mirage ou réalité ? Réponse ce soir dans « Cash investigation »

