Rugby : match France / Argentine, à suivre en direct, live et streaming ce soir (samedi 6 novembre 2021)

Le match France / Argentine de ce samedi 6 novembre 2021 est à suivre ce soir en direct, live et streaming sur France 2 et France.Tv.











Pour son premier match, la France aura un gros défi à relever avec la réception à domicile (Stade de France) des Pumas argentins, plus que jamais motivés après quelques dernières contre-performances.

France / Argentine : comment et où suivre le match en direct, live et streaming ?

Pour suivre le match, rien de plus simple. Branchez-vous dès 20h50 sur France 2 et calez-vous bien au fond de votre fauteuil.



Vous avez aussi la possibilité de suivre le match en direct et en live streaming sur France.Tv en choisissant la fonction DIRECT

Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnés de Cécile Grès pour les interventions en bord de terrain. Cédric Beaudou et Vincent Clerc, quant à eux, décrypteront et débrieferont les enjeux des différentes rencontres.

Rendez-vous aussi sur l’appli France tv sport

Une rencontre que vous pourrez suivre également grâce à l’offre numérique disponible sur France tv sport.

Le site et l’application France tv sport vous proposent aussi : extraits des rencontres, meilleurs moments, résultats, calendriers, classements, coulisses, reportages, analyses…

Et dans l’après-midi

Et un peu plus tôt dans l’après-midi, du rugby féminin avec France / Afrique du Sud en direct du stade de la Rabine (Vannes).

🇫🇷🇿🇦 Demain les Bleues sont de retour au stade de la Rabine de Vannes mais avec du public 🤩 #EnfinRéunis Venez les supporter ! 👉 https://t.co/FILHgPXziQ#FRAAFS #NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/DnOtkaw79d — France Rugby (@FranceRugby) November 5, 2021

