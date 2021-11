5 ( 2 )

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 14 novembre 2021. Ce dimanche soir, comme toujours, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.







« Sept à huit » du dimanche 14 novembre 2021 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 A 13 ans, ils pèsent parfois plus de 100kg. Nous sommes allés auprès de leurs familles pendant un an. Ces ados qui souffrent d’obésité tentent de maigrir et soignent leurs blessures profondes.

🔵 Plein d’essence à la pompe ou chauffage au fioul, face à l’envolée du prix des carburants, le combat de ces familles de la classe moyenne.

🔵 La folie des enfants mannequins. En Chine, des parents sont prêts à tout pour que leurs filles deviennent des icones de la mode.



🔵 L’amour, le rock, et le bonheur. Les confidences de Sting dans le portrait de la semaine, signé Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 14 novembre 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

🎸 Rock star tranquille. Son enfance dans une banlieue anglaise, ses succès planétaires avec Police puis en solo, son hommage aux victimes de l’attentat du Bataclan : #Sting est ce soir « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1 pic.twitter.com/89boLcdSO7 — Sept à Huit (@7a8) November 14, 2021

