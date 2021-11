EXCLU Plus belle la vie : Léa accouche, le bébé malade, Luna veut en finir, Estelle trompe Francesco (infos PBLV)

4.4 ( 27 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV Alors que la fin du week-end approche déjà, comme chaque dimanche, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur les prochains épisodes. En effet, comme toujours, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que le Mistral va être touché par une panne géante aux lourdes conséquences.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





En effet, Léa, enceinte de près de 9 mois, accompagne, les ados Betty, Noé & Bilal, condamnés à faire des travaux d’intérêt général loin de Marseille. Elle part juste après une dispute avec Jean-Paul, qui de son côté passe son uniforme de sortie pour se rendre à la cérémonie qui le rendra capitaine de Police. Les ados convainquent Léa de les laisser faire un tour de téléphérique. Les voilà embarqués dans la cabine surplombant le vide … Soudain, tout s’arrête ! Notre Dame de la Garde disparaît dans la nuit, le port s’éteint, la Place du Mistral plonge dans le noir. C’est le black-out !



Publicité





C’est dans ces conditions et avec l’aide de Betty, que Léa met son bébé au monde : une petite fille prénommée Aurore. Alors que les ados et Léa rentrent vers Marseille avec la voiture, ils tombent sur Jean-Paul. Léa sort de la voiture avec le bébé. Ils se prennent dans les bras, se disent à quel point ils s’aiment…

Mais quelques jours plus tard, Aurore va mal. Léa prodigue les gestes de premier secours à Aurore pendant que Boher fonce chercher un médecin. Dans le chaos de l’hôpital, il tombe sur Vidal, qui administre au bébé un anticonvulsivant. Vidal et Léa échangent un regard. Ils pensent à la même chose : Aurore a un problème au cerveau. Il faut faire une IRM, mais pour ça il faut réussir à déplacer l’appareil pour le brancher sur le générateur de secours. Boher demande l’aide d’un ami qui a de la force…

De son côté, Luna s’enfonce dans la déprime. Elle a peur de finir vieille et seule, en plus d’être boiteuse. Luna enfile une belle robe noire. Elle se pomponne pour se suicider… Mais la panne géante force Luna à se ressaisir : Luna veille sur les réfugiés du Céleste d’une main de maitre. Elle s’accomplit dans son nouveau rôle. Pour chaque problème, elle a une solution.

Quant à Estelle, elle est convaincue que Francesco le trompe avec une certaine Sylvia. Estelle fait la connaissance de Benjamin, le compagnon de Sylvia. Estelle et Benjamin surprennent Francesco et Sylvia enlacés à l’hôtel. Ils n’ont aucun doute ; leurs conjoints ont une liaison. Estelle propose à Benjamin de rester chez elle. Estelle de se faire agresser par un voleur qui en veut à ses bijoux, mais Benjamin la protège. Encore sous l’émotion, ils cèdent à leur attirance et couchent ensemble !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 15 novembre sur France 3

Nisma questionne Barbara à propos d’Abdel. Cette dernière considère Abdel comme un membre de sa famille. L’assistante sociale passe à l’appartement pour une visite de contrôle. Barbara prépare les ados : tant qu’Abdel n’est pas revenu et qu’ils n’ont pas repris leur vie d’avant, elle devient « Alison ». Elle réussit à duper la contrôleuse de l’ASE qui s’en va rassurée. De son côté, Abdel s’apprête à récupérer un « colis » chez Gabriel, une mission de la plus haute importance…

Valentin et Laetitia se sont retrouvés, amoureux. Meinar dit à Kalya qu’il n’en restera pas là, et que même si elle parvient à se marier avec Franck, il lui restera quatre ans pour prouver que c’est un mariage blanc. Elle ne sait pas si elle se capable de faire peser sur Franck une menace de prison…

Vidal sait qu’il va devoir parler de sa maladie à Adriana s’il veut construire quelque chose de durable. Il appréhende sa réaction…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 27 Aucune note