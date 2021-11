« Tous en Martinique » ce soir sur France 3 : l’une des dernières prestations en public de Jacob Desvarieux

5 ( 3 )

« Tous en Martinique » c’est ce soir, jeudi 11 novembre 2021, dès 21h05 sur France 3 ou en replay sur France.TV. Ce grand show musical est diffusé dans le cadre de la semaine au cœur des Outre-mer proposée par France Télévisions du 6 au 12 novembre 2021 inclus.







Pour la première fois en Outre-mer, Laury Thilleman et Claudy Siar vous donnent rendez-vous sous les tropiques pour assister à un show musical totalement inédit !

« Tous en Martinique » : À propos

D’origine antillaise et parrain de cette première édition dans les Caraïbes, Julien Clerc a mobilisé un plateau d’artistes exceptionnel venus de métropole comme des Outre-mer pour proposer un spectacle unique sur une scène en plein air, posée au bord des eaux turquoise de la Martinique et dessinée au milieu d’une cocoteraie.

Les artistes

Avec pour invités :



Claudio Capéo

Carla Bruni

Kassav’

Vaimalama Chavez

Amir

Kimberose

Keen’V

Dany Brillant

Mariejosé Alie

Philippe Lavil

Patrick Fiori

Céphaz

Ben l’Oncle Soul

Boulevard des Airs

Stella Gonis

Tayc

Native

Zouk Machine

Were Vana

Andriamad…

Toutes les générations d’artistes ont répondu à l’appel de Julien Clerc et se sont prêtées au jeu des duos et trios inédits en mixant les sonorités et les cultures venus de tous les océans…

Enrichi des prestations, hautes en couleur, des groupes de carnaval caribéen et des danseurs venus spécialement de Polynésie.

L’une des dernières prestations en public de Jacob Desvarieux

L’émission a été tournée peu avant la disparition de Jacob Desvarieux. Retrouvez, avec plaisir, le fondateur du groupe Kassav’ dans une de ses dernières prestations en public. L’occasion de redécouvrir sa voix rocailleuse et le son inimitable de sa guitare qui ont fait danser la planète pendant plus de quarante ans.

