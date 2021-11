Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 novembre 2021

5 ( 3 )



Publicité





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 novembre 2021 – Il est temps pour les fans du feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Elisabeth est de retour et elle a réussi à ramener son petit fils, Arthur, avec elle.

De son côté, Ludo continue de filer le parfait amour avec Noémie, mais son passé le rattrape…



Publicité





Lundi 15 novembre 2021, épisode 774 : Tandis qu’Elisabeth a du mal à prendre ses marques dans son nouveau fauteuil, Yasmine prend encore des risques pour préserver sa famille. Parallèlement, Arthur commence son nouveau travail…

Mardi 16 novembre 2021, épisode 775 : Arthur découvre qu’il peut s’épanouir et aider les autres dans un secteur a priori ingrat. Ludo, lui, décide de penser un peu plus à lui, et entame un nouveau chapitre de sa vie. De son côté, Elisabeth décide de suivre les conseils de Ghuilhem à propos de Bertier…

Mercredi 17 novembre 2021, épisode 776 : Alors que des menaces planent sur le business d’Alix qui craint de voir tout s’effondrer, Ludo est rattrapé par son passé d’escort. Yasmine, elle, s’affirme face à son fils.

Jeudi 18 novembre 2021, épisode 777 : Alors qu’Alix reste confiante malgré des menaces de plus en plus concrètes, Ludo se sent prêt à passer à l’étape suivante avec Noémie. De son côté, Bertier, sous pression, commet l’irréparable…

Vendredi 19 novembre 2021, épisode 778 : Tandis qu’Alix prend les décisions nécessaires pour protéger son business, Ludo fait une découverte inattendue qui le laisse sous le choc. Parallèlement, une tragique nouvelle bouleverse tout le personnel de L. Cosmétiques

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 1er au 5 novembre 2021 en cliquant ICI

du 8 au 12 novembre 2021 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés