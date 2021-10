Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 novembre 2021

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 novembre 2021 – En ce dimanche, comme toujours, on propose aux addicts à la série de France 2 « Un si grand soleil » les plus impatients d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Manu va voir sa relation avec sa fille, Camille, se compliquer… L’adolescente n’est pas facile et fait des choses dans le dos de son père, qui s’inquiète.

Ludo vit une nouvelle période compliquée mais il peut compter sur le soutien de ses proches. Et alors qu’Elisabeth est de retour, avec Alain l’heure est aux explications.



Lundi 8 novembre 2021, épisode 769 : Ludo confie à Alice qu’il se sent à nouveau soutenu par son entourage et a très envie d’aller de l’avant. Alex tente de rassurer Manu, qui en vrai papa-poule, se pose beaucoup de questions sur Camille.

Mardi 9 novembre 2021, épisode 770 : Becker et ses hommes échafaudent plein d’hypothèses, mais aucune ne semble vraiment l’emporter. Et s’ils étaient dans l’impasse ? Quant à Alain et Elisabeth, ils ont une conversation où chacun dit tout ce qu’il a sur le cœur.

Mercredi 10 novembre 2021, épisode 771 : Tandis qu’Akim commence à faire ses preuves au sein de la police, un terrible doute s’abat sur Yasmine. Parallèlement, à l’hôpital, un patient crée la polémique au sein du personnel…

Jeudi 11 novembre 2021, épisode 772 : Tandis que Camille fait de nouvelles expériences dans le dos de son père, Ludo a du mal à se reconstruire après les traumatismes récents. Eve, quant à elle, cherche à se rapprocher de son fils…

Vendredi 12 novembre 2021, épisode 773 La situation se tend de plus en plus entre Camille et Manu, tandis que le trio Yann, Akim et Elise continue de se rapprocher de la vérité… Eliott, quant à lui, semble au bord du précipice…

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 25 au 29 octobre 2021 en cliquant ICI

du 1er au 5 novembre 2021 en cliquant ICI

