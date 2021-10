Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 novembre 2021

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 novembre 2021 – Le week-end s’achève ett comme chaque dimanche soir, on propose aux fans du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » les plus curieux de découvrir un aperçu de ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que Ludo démarre une nouvelle histoire d’amour tout en continuant son « travail » auprès d’Alix…

Quant à Clément et Janet, le mariage et le voyage de noces se passeront-ils comme prévu ?



De son côté, Anissa doit avouer à Antonin qu’elle l’a trompé avec Charles ! Un aveu qui pourrait bien mettre fin à la colocation.

Lundi 1er novembre 2021, épisode 764 : Tandis que Ludo se permet de vivre une histoire avec Noémie malgré ses scrupules liés à son activité parallèle, Anissa apprend la vérité à Antonin sur sa trahison. Leur couple pourra-t-il s’en remettre ?

Mardi 2 novembre 2021, épisode 765 : Tandis que Becker et Janet risquent de rater leur voyage de noce, le comportement d’Anissa met en danger l’avenir de la coloc. Parallèlement, Antonin met Dylan face à ses contradictions…

Mercredi 3 novembre 2021, épisode 766 : Alors que Claudine fait face à son traumatisme, Driss le fils de Yasmine va faire une très mauvaise expérience en prison. De son côté, Johanna doit faire un choix professionnel important qui aura des conséquences sur son cabinet d’avocats.

Jeudi 4 novembre 2021, épisode 767 : Alors que Yasmine subit un drame familial, Antonin tente de reprendre sa vie d’avant. Y parviendra-t-il ? De son côté, Alix cherche par tous les moyens à continuer son business d’escort.

Vendredi 5 novembre 2021, épisode 768 Tandis que la vie de Yasmine est bouleversée par une révélation, Alix s’accroche pour ne pas tout perdre. De son côté, Ludo présente sa nouvelle amoureuse à Bilal et Maryline. Comment celle-ci va-t-elle être accueillie à la colocation ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 18 au 22 octobre 2021 en cliquant ICI

du 25 au 29 octobre 2021 en cliquant ICI

