« Bohemian Rhapsody » le film culte ce soir sur M6 (mercredi 1er décembre 2021)

« Bohemian Rhapsody » est un film devenu culte et il sera diffusé ce soir pour la toute première fois en clair sur M6 ou sur 6PLAY à partir de 21h05. Une diffusion qui n’est pas le fruit du hasard puisque nous célébrons les 30 ans la disparition de Freddie Mercury.







Notez qu’après ce film, l’hommage à ce grand artiste trop tôt disparu se poursuivra avec le documentaire « Freddie Mercury : The Great Pretender » puis le concert « Live at Wembley ».

« Bohemian Rhapsody » : histoire, résumé

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Casting : interprètes et personnages

Rami MALEK (Freddie Mercury)

Lucy BOYNTON (Mary Austin)

Aidan GILLEN (John Reid)

Tom HOLLANDER (Jim Beach)

Gwilym LEE (Brian May)

Ben HARDY (Roger Taylor)

Allen LEECH (Paul Prenter)

Mike MYERS (Ray Foster)



