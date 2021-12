« Crime à Biot » avec Florence PERNEL et Guillaume CRAMOISAN : l’histoire du téléfilm de ce soir sur France 3 (14 décembre 2021)

5 ( 4 )

« Crime à Biot » c’est ce soir, mardi 14 décembre 2021, dès 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV. Réalisé par Christophe Douchand, il est inédit en clair. Et quelque chose nous dit que ça sent encore le carton d’audience pour France 3.







« Crime à Biot » : l’histoire

Marie Lemaire est empoisonnée au fentanyl lors d’un diner qui regroupe une association de commerçants. Elle est l’héritière de son mari, François, récemment défunt, propriétaire de la plus grosse verrerie de la ville. Tous les convives sont de potentiels suspects et nos enquêteurs doivent démêler le vrai du faux, déceler les mobiles et vérifier les alibis.

Olivia Rousseau, l’une des convives, ex-maîtresse de François Lemaire qui l’a délaissée pour épouser Marie, meurt quelques jours après à son domicile. Dans une lettre, elle déclare avoir empoisonné Marie et s’être donné la mort de la même manière.

L’affaire aurait pu être bouclée mais c’était sans compter sur les intuitions de la viceprocureure Elisabeth Richard qui l’ont conduites à poursuivre l’enquête. Une troisième tentative de meurtre leur permettra de démasquer l’assassin….



Interprètes et personnages

Dans les rôles principaux

Florence PERNEL (Elisabeth Richard)

Guillaume CRAMOISAN (Capitaine Charles Jouanic)

Lola DEWAERE (Caroline Martinez)

Matthieu BURNEL (Jérôme Leclerc)

Gwendoline GOURVENEC (Clémence Roux)

Charlie JOIRKIN (Julie Caron),

Stéphane BLANCAFORT (Serge Pellegrino)

Jérôme POULY (Stéphane Caron)

Louise PASTEAU (Marie Lemaire)

Raphaël FERRET (Hugo Fontaine)

Marianne BASLER (Olivia Rousseau)

Hervé DANDRIEUX (Aurélien Ferrero)

Pierre LOPEZ (Virgile Coleville)

Florent PEYRE (Grégoire Spaletta)

Simone NASELLO (Ricco Martinelli)

Noëlle PERNA (Yvette),

Jean CORSO (Notaire)

Louis-Emmanuel BLANC (Kevin Lestrade)

Michel SISOWATH (Médecin SAMU)

