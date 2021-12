« Affaire conclue » du 14 décembre 2021 : ce soir « Le Grand défi de Noël »

5 ( 4 )

« Affaire conclue » du 14 décembre 2021. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2 dès 21h05 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV. À quelques jours de Noël, Sophie Davant et toute l’équipe vous accueillent sur le plateau des expertises puis sous le magnifique chapiteau des Folies Gruss, à Paris, pour une soirée exceptionnelle !







Publicité











Publicité





« Affaire conclue » du 14 décembre 2021 : au programme ce soir

Train à vapeur pour grands enfants, roulotte de cirque de 4 m 30, incroyable service de table Royal Copenhagen de plus de 95 pièces, canapé Sunball mystérieux au design tellement 70’, bronze du XIXe siècle signé Eugène Lanceray, l’un des sculpteurs russes les plus renommés de son temps, une extraordinaire cape de plus de 10 mètres ayant appartenu à l’ancienne directrice des Folies Bergère…

Voici quelques-uns des objets d’exception que vous ne pourrez découvrir que sur le plateau d’“Affaire conclue” et c’est un GRAND DÉFI de Noël qui attend nos acheteurs toujours prêts à faire grimper les enchères !

Nouveauté de cette émission : Sophie Davant et les commissaires priseurs d’“Affaire conclue” vont vous présenter et expertiser une vingtaine d’objets extraordinaires !



Publicité





Harold Hessel, Enora Alix, Jérôme Duvillard, Marie Renoir et Elsa Joly-Malhomme auront la lourde tâche d’en choisir 11. Les 11 trésors les plus exceptionnels, les plus extravagants, les plus rares, les plus étonnants auront la chance d’être vendus aux enchères à nos 14 acheteurs !

Car oui, ce soir, ce ne sont pas 7 acheteurs qui se battront pour remporter les enchères mais 14 !

7 nouveaux acheteurs présents spécialement pour l’émission (amateurs, passionnés, spécialisés dans un type d’objet ou un courant artistique) affronteront nos 7 acheteurs, Caroline Margeridon, Damien Tison, Aurore Morisse, François-Xavier Renou, Diane Chatelet, Marie de Sordet et Clément Anger.

Chacun des 7 nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer à nos acheteurs, afin d’acquérir les objets présentés. C’est donc plus d’opportunités pour nos vendeurs, mais aussi plus de compétitions pour nos acheteurs !

Alors quel objet aura le plus de succès ? Quelles sommes phénoménales vont atteindre ces objets ? Parmi les 14 acheteurs de ce soir, qui remportera ces ventes ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note