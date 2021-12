Demain nous appartient spoilers : Karim et Anna réunis, Martin sous le choc, des retours, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 20 au 24 décembre)

4.5 ( 8 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 20 au 24 décembre 2021 – Alors que c’est le début du week-end, comme chaque samedi, si vous êtes fan de « Demain nous appartient » et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être mouvementée à l’approche de Noël !







En effet, alors que Xavier va quitter Chloé, un couple va se reformer : Karim et Anna ! Karim finit par accepter de recoller les morceaux, ils se retrouvent et s’embrassent.

De leur côté, Sylvain et Christelle reçoivent une belle surprise pour Noël : leurs trois enfants, Jessica, Dylan et Betty, débarquent ! Et Charlie a une demande à leur faire : elle aimerait qu’ils l’adoptent !



Quant à Martin, c’est le choc qu’il apprend qu’il est papa…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 20 au 24 décembre 2021

Lundi 20 décembre (épisode 1082) : Convaincu par sa mère, Jack finit par prendre une décision importante. Camille essaie d’aider le jeune homme à sa manière. Nordine fait une découverte choquante. L‘ambiance au commissariat est toujours tendue. Alma est témoin d’une scène gênante entre Victoire et Samuel.

Mardi 21 décembre (épisode 1083) : Aurore et Sara interrogent deux nouveaux suspects. Les élèves du lycée se mettent d’accord sur l’attitude à adopter. Xavier finit par prendre une décision importante. Chloé est sous le choc. Martin est plus à cran que jamais. Sa relation avec Nordine ne s’améliore pas.

Mercredi 22 décembre (épisode 1084) : Le corbeau fait une nouvelle victime parmi les élèves. Nathan reçoit une aide inattendue. Chloé informe Alex de sa nouvelle situation. Une complicité se crée entre elle et le nouveau baby-sitter de Céleste. Raphaëlle a une idée derrière la tête. Bénédicte réagit très bizarrement à la proposition d’Aurore pour le réveillon de Noël.

Jeudi 23 décembre (épisode 1085) : Epuisée, Chloé est dépassée par les évènements. Le corbeau s’attaque à une nouvelle cible. Mais un détail interpelle Roxane… Résigné, Karim s’apprête à partir, mais une surprise l’attend… La rencontre entre Charlie et les enfants Moreno ne se passe pas très bien.

Vendredi 24 décembre (épisode 1086) : Sébastien confronte les coupables. Un nouveau venu fait son arrivée chez les Lopez-Diallo. Le nouveau baby-sitter de Céleste, Andréa, semble très impliqué dans son travail. Le secret de Bénédicte est dévoilé. Aurore se rend compte qu’elle s’est faite avoir.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 20 au 24 décembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

