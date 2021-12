4.8 ( 6 )

« L’âge de glace 5 » sur TF1, « Garde alternée » sur France 2 ou « Quai des Brumes » sur C8 ? Trois films dans des registres totalement différents mais tous les 3 diffusés ce soir à la télé, dimanche 19 décembre 2021. Pour vous aider à faire votre choix, une petite présentation de rigueur s’impose…







« L’âge de glace 5 » sur TF1

Diffusion dès 21h05 sur TF1 et MYTF1

La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le catapulte dans l’espace où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, Manny, Diego, et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages hauts en couleur.



« Garde alternée » sur France 2

Diffusion dès 21h05 sur France 2 et France.TV

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d’accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.

avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré

« Quai des Brumes » sur C8

Diffusion dès 21h05 sur C8 ou Mycanal.fr

Un déserteur de la Coloniale arrive au Havre, espérant s’y cacher puis repartir à l’étranger. Dans la baraque du vieux Panama, où il trouve refuge grâce à un clochard, il rencontre le peintre fou Michel Kross, et une orpheline, Nelly, dont il tombe amoureux. Cette dernière vit chez son tuteur Zabel, qui tente d’abuser d’elle. Retrouvant son envie de vivre auprès de Nelly, Jean se croit sauvé.

avec Jean Gabin, Jean Gabin, Michel Simon et Michèle Morgan

