Ici tout commence spoilers : Eliott retrouve sa famille, Célia a peur, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 décembre)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 20 au 24 décembre 2021 – Le week-end commence à peine et, comme chaque samedi, il est temps pour les accros à la série de TF1 « Ici tout commence » d’en savoir plus sur ce qui les attend ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être riche en émotions pour Eliott.







En effet, alors que ses pères adoptifs vont être victimes d’une agression homophobe, Eliott va retrouver sa famille… Face à sa mère, comment Eliott va-t-il réagir ?

La brigade travaille d’arrache-pied pour proposer un repas de Noël digne de l’institut.



Quant à Deva, elle ne sait plus où elle en est avec Souleymane. De son côté, Célia démarre une relation avec Stella. Mais elle a peur de se bruler les ailes une fois de plus…

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 20 au 24 décembre 2021

Lundi 20 décembre (épisode 296) : Au Double A, les remarques d’un client bouleversent Eliott. Greg, lui, ne se montre pas d’un grand soutien. Deva et Souleymane se rapprochent. Esteban et Anaïs font une grande surprise à Lisandro !

Mardi 21 décembre (épisode 297) : Des proches d’Eliott sont victimes d’une agression homophobe. Malgré tout son travail, Lionel fait encore fausse route avec son plat. Deva repousse Souleymane.

Mercredi 22 décembre (épisode 298) : Eliott est pris de panique : il n’est pas totalement prêt à faire table rase du passé. La brigade vegan fait un pari risqué. Célia a du mal à gérer sa vie sentimentale.

Jeudi 23 décembre (épisode 299) : Eliott retrouve sa famille, ce qui s’avère difficile pour lui. Un vieux souvenir du chef Armand pourrait bien se révéler être un trésor pour Louis. Célia a peur de voir son cœur se briser à nouveau.

Vendredi 24 décembre (épisode 300) : Grosse pression à l’institut ! Le repas de Noël se doit d’être parfait et les élèves sont très stressés. Louis s’isole et replonge dans le passé de son père.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 20 au 24 décembre 2021

