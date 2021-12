Ici tout commence du 2 décembre : Teyssier recadre Louis et Théo (résumé + vidéo épisode 284)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 2 décembre, résumé et vidéo de l’épisode 284 – Teyssier recadre Louis et Théo ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que lui aussi compte bien faire payer Laetitia, le père de Charlène décide de prendre les choses en main !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 284



Théo et Louis ont imaginé un plan pour faire accuser Laëtitia en cachant des fioles de botox chez elle. Mais leur plan a échoué à cause de Guillaume. Teyssier, le roi des escroqueries, va donc reprendre le plan en main pour venger sa fille.

Alors qu’elle pensait être libérée de tout soupçon, Charlène est prise la main dans le sac. A l’approche de Noël, Jasmine s’emballe et Eliott désespère. Antoine tombe de haut en découvrant les réelles occupations de son fils.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 284 du 2 décembre

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.f

