Plus belle la vie : ce soir, Léa choisit le prénom du bébé (résumé + vidéo épisode 4424 PBLV du 2 décembre 2021)

3 ( 2 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4424 du jeudi 2 décembre 2021 – Il est temps pour Léa et Jean-Paul de donner un prénom à leur bébé ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Et c’est Léa qui a l’idée : elle veut l’appeler Aurore. Jean-Paul adore et valide ce prénom.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : le bébé de Léa et Jean-Paul en danger de mort, un drame au Céleste (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4424

Après ce qu’ils ont vécu, Noé et Bilal ont hâte de rentrer chez eux, mais Betty prétexte que ses parents sont au Mexique pour rester chez Léa et Boher. Ils lui doivent bien ça quand même… A l’hôpital, Léa veut faire ausculter sa fille mais c’est le chaos général. Riva prend en charge l’examen du bébé et rassure Léa, Aurore a l’air en pleine forme. Betty est aux côtés du couple, et ne cache pas son aversion pour Boher. Mais Léa ne peut pas se séparer de Betty maintenant car elle l’a grandement aidée pendant l’accouchement…



Publicité





Estelle et Benjamin surprennent Francesco et Sylvia enlacés à l’hôtel. Ils n’ont aucun doute ; leurs conjoints ont une liaison. Estelle propose à Benjamin de rester chez elle. Estelle de se faire agresser par un voleur qui en veut à ses bijoux, mais Benjamin la protège. Encore sous l’émotion, ils cèdent à leur attirance sexuelle et font l’amour…

Baptiste imagine un projet de vélo citerne. Pour le construire, il demande son aide à Franck…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4424 du 2 décembre

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note