« Koh-Lanta, La Légende » du 7 décembre 2021 : ce soir , le dernier affrontement dans l’arène et l’orientation (VIDEO)

« Koh-Lanta : La Légende » du 7 décembre 2021 – Ce soir sur TF1, c’est le début de la grande finale de « Koh-Lanta : La Légende » avec l’épisode 14. Après l’annonce de l’élimination de Ugo lors du dernier conseil, place à l’ultime affrontement dans l’arène avant la mythique épreuve de l’orientation !







Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming puis replay sur myTF1.







« Koh-Lanta : La Légende » du 7 décembre 2021 : au programme ce soir

Denis Brogniart va accueillir les quatre aventuriers finalistes, Claude, Jade, Laurent et Phil, qui vont apprendre que l’île des bannis n’a jamais cessé d’exister. Ils vont être très surpris avant de pouvoir assister à l’ultime affrontement dans l’arène ! Qui de Alix, Sam et Ugo les rejoindra pour l’orientation ?



C’est ensuite l’heure de l’épreuve la plus redoutée de tous les naufragés de Koh-Lanta : la terrible épreuve de l’orientation ! Les 3 qui en réchapperont pourront monter ensuite sur les pPoteaux, et espérer être parmi les deux finalistes. Mais avant cela, il va falloir maitriser ses nerfs et garder la tête froide pour ne pas perdre le Nord !

Ils seront 5 pour 3 poignards à trouver. Les 4 rescapés du dernier conseil éliminatoire, mais aussi le dernier survivant de l’île des Bannis !

Ne ratez pas l’ultime épreuve de l’arène ainsi que l’orientation, il faudra avoir le cœur bien accroché !

VIDEO « Koh-Lanta : La Légende » extrait du 7 décembre 2021

