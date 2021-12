Plus belle la vie : ce soir, Jean-Paul cherche Romain (résumé + vidéo épisode 4427 PBLV du 7 décembre 2021)

5 ( 4 )

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4427 du mardi 7 décembre 2021 – Jean-Paul cherche Romain Vidal partout ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, le médecin a disparu juste avant d’opérer le bébé de Jean-Paul et Léa ! Estelle essaie d’aider Jean-Paul pour le retrouver…







Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4427

A l’hôpital, Betty vole de la nourriture à une vieille dame pour la donner à Léa. Elle ne comprend pas pourquoi une femme comme Léa est avec un mec, surtout comme Boher. Parallèlement, Boher cherche Vidal. Pour cela, Estelle lui conseille de trouver Fanny. Grace à elle, Boher comprend très que Jérémie s’est fait passer pour Alexandre et Vidal est désormais entre les mains des survivalistes. Bilal est mort de peur mais aide Boher à retrouver leur trace…



Josiane achète du fromage pour une somme mirobolante à Léo. Yvonne est très déshydratée, et avoue à Luna qu’elle a vendu son eau à Josiane. Luna confronte Josiane et demande que chacun rende les billets. Au Céleste, l’argent n’a pas de place, leur communauté est basée sur l’entraide et la répartition égale des tâches…

François s’est barricadé au Mistral avec des réserves de nourriture. Ce blackout lui rappelle l’ouragan Katrina, qui l’a traumatisé…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4427 du 7 décembre

