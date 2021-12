« Zone Interdite » du 19 décembre 2021 : au sommaire ce soir « Tout quitter pour changer de vie » (épisode 1)

5 ( 4 )

« Zone Interdite » du dimanche 19 décembre 2021. Ce soir, retrouvez un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ».







« Zone Interdite » du dimanche 19 décembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

« Tout quitter pour changer de vie » (épisode 1)

Ces trois familles françaises ont décidé de changer de vie ! Dans un pays voisin ou à l’autre bout du monde, avec un projet professionnel ou une passion, sur la terre ferme ou en pleine mer… Elles ont tout quitté pour tout recommencer.

Christelle, gestionnaire de paie à la SNCF, et son mari Yann, chef d’équipe à la sûreté du rail, rêvent depuis des années de troquer leur routine dans la grisaille lyonnaise contre aventure et cocotiers. Maintenant que leurs deux filles sont assez grandes (10 et 7 ans), ils amorcent ce virage radical en reprenant un restaurant de bord de plage sur l’île de la Martinique. 300 mètres carrés les pieds dans l’eau, un petit coin de paradis ! Une aventure vitesse grand V : leur premier service est prévu deux jours après leur atterrissage… Si Christelle a tenu un bar il y a longtemps, Yann savait encore à peine éplucher une pomme de terre il y a quelques mois. Heureusement, ils embarquent avec eux un couple de collègues, Maud et Cédric qui fut cuisinier dans sa jeunesse. Réussir l’intégration des enfants, apprendre un nouveau métier, travailler entre amis… Autant de défis qui les attendent de l’autre côté de l’Atlantique.

Lorsqu’ils ont été licenciés il y a un an, Christophe et sa femme Jordane l’ont vu comme un signe du destin. Tous les deux ne souhaitaient pas pointer au chômage, rechercher un nouveau travail et vivre dans l’angoisse des factures. Alors, ils ont décidé de s’envoler loin de Toulouse (Haute-Garonne) pour s’installer à Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Ce couple de quadras, d’un enthousiasme inébranlable, a tout vendu pour ouvrir des laveries automatiques. Une destination qu’ils n’ont pas choisie au hasard : Christophe est venu ici rencontrer la famille de son père décédé il y a 4 ans. Mais ce retour aux sources ne s’annonce pas évident. Ni l’un ni l’autre ne parle anglais et encore moins vietnamien…



Marie et Paul, trentenaires parisiens, cherchent à donner un sens à leur vie. Après des années dans la publicité, ils ont décidé de se lancer dans l’humanitaire. Le couple va lever des fonds pour financer un projet qu’il souhaite concret : apporter l’électricité dans une école d’un petit village isolé en Casamance, au sud-ouest du Sénégal. L’idée est louable mais aucun des deux n’est électricien… Sur place, de nombreuses surprises pourraient ralentir leur projet.

Lors de nos précédents tournages, nous avions suivi les premiers pas d’autres familles d’intrépides… Nous les avons retrouvées pour partager leurs nouveaux défis.

Dans un pays voisin ou à l’autre bout du monde, avec un projet professionnel ou une passion, ces familles ont tout quitté pour tout recommencer. « Tout quitter pour changer de vie – Épisode 1 »

📺 Dimanche à 21h05 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/GDZkSJNuw5 — M6 (@M6) December 17, 2021

Ce soir dans « Zone Interdite » suivez le nouveau quotidien de ces familles qui ont osé tout quitter pour tout recommencer.

