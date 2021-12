« Le tour du monde en 80 jours » du 27 décembre 2021 : les 3 épisodes inédits de ce soir

5 ( 1 )

« Le tour du monde en 80 jours » du 27 décembre 2021. Suite de votre nouvelle série évènement adaptée du roman de Jules Vernes « Le tour du monde en 80 jours ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming et replay sur France.TV et ce durant 7 jours pour découvrir les épisodes 4, 5 et 6.







« Le tour du monde en 80 jours » : l’histoire

Londres, 1872. Le jour où il reçoit une carte postale d’un amour perdu lui reprochant d’être un lâche, Phileas Fogg (David Tennant) perd pied. Cette accusation le bouleverse à tel point qu’il accepte de relever un pari fou : faire le tour du monde en quatre-vingts jours.

« Le tour du monde en 80 jours » du 27 décembre 2021 : les trois épisodes d’aujourd’hui

Épisode 4 : Au coeur de l’Inde, alors que leur train s’arrête au bout du circuit de chemin de fer inachevé, les héros se voient contraints de passer la nuit dans le magnifique village de Narupani. La population locale est en effervescence pour la préparation d’un mariage, jusqu’à ce que des soldats anglais fassent irruption pour arrêter le futur marié, accusé de désertion. Fogg, impatient de poursuivre son voyage, prend tout de même le temps d’aider le jeune homme. De son côté, Passepartout est en proie à un conflit de loyauté. Fix est quant à elle perdue, ébranlée par les révélations de l’aristocrate dans le désert.



Épisode 5 : Le trio arrive à Hong Kong, où Fogg découvre qu’il ne peut plus accéder à son compte bancaire. Passepartout pense savoir qui est le responsable de cette mauvaise surprise. Fogg est persuadé qu’il pourra convaincre le Gouverneur et sa femme de l’aider, puisqu’il a été accueilli dans la ville coloniale en grande pompe. Fix réalise que Fogg est désormais une célébrité, grâce ses articles publiés au fur et à mesure de leur périple. Passepartout ne croit pas à l’aide financière du Gouverneur. Il décide de régler le problème par ses propres moyens, mais la situation s’envenime.

Épisode 6 : Alors qu’ils traversent l’Océan Pacifique à bord d’un navire de croisière, les voyageurs sont jetés par-dessus bord par un étrange personnage. Leur canot de sauvetage est alors pris dans une tempête. Lorsqu’il comprend que l’île sur laquelle ils ont échoué est déserte, Fogg est horrifié d’avoir entraîné Passepartout et Fix dans une aventure si dangereuse. Il faut trouver un moyen de survivre, mais la tension monte et les secrets des uns et des autres éclatent au grand jour.

Le voyage se poursuit ce soir à partir de 21h05 sur France 2 et France.TV

