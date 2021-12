Le « Robin des Bois » de Ridley Scott avec avec Russel Crowe et Cate Blanchett, ce soir sur TMC (27 décembre 2021)

5 ( 4 )

Le « Robin des Bois » de Ridley Scott avec Russel Crowe et Cate Blanchett, c’est ce soir, lundi 27 décembre 2021, dès 21h15 sur TMC ou depuis tous vos appareils connectés sur MYTF1/TMC. Un film sorti en 2010 dont nous vous proposons une petite présentation.







Le « Robin des Bois » de Ridley Scott : histoire, résumé

À l’aube du treizième siècle, Richard Coeur de Lion, roi d’Angleterre, meurt. A Nottingham, Robin découvre l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve une alliée en la personne de la belle et impétueuse Lady Marianne. Robin entre en résistance et rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s’efforcer de soulager un peuple opprimé.

Bande-annonce

(Re)découvrez la bande-annonce de ce film qui, lors de sa sortie en salles, a généré 321 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il a réuni près de 2.4 millions de spectateurs.



