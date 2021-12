« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ? Qui s’y cache ?

5 ( 2 )

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ? Pas impossible vu qu’après l’émission d’hier il ne restait plus que 3 cases sur cette étoile de midi. 3 cases derrière laquelle va apparaître le visage de la personnalité qui s’y cache. Et à moins que le maître de midi en titre ne reconnaisse pas cette personnalité – et c’est déjà arrivé à de nombreuses reprises – cette étoile devrait être trouvée dans l’émission de ce mercredi 1er décembre 2021. Rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1.







Avant de nous intéresser à l’étoile, petit point sur le parcours de Blandine, l’actuelle maîtresse de midi. À son actif, avant l’émission d’aujourd’hui, 17 participations, 5 coups de maître et 42.300 € de gains.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est le grand flou même si quelques noms circulent ici ou là. Les indices semblent maintenant au complet et sont les suivants :

une piste de cirque

un samouraï

une cabine téléphonique anglaise et donc de couleur rouge

une statue (Victoire de Samothrace , ndrl)

une caméra

un pupitre musical

Suffisant pour savoir qui se cache derrière cette étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ? Pas forcément… D’ailleurs aucun nom ne semble vraiment sortir sur les réseaux sociaux. Celui d’Omar Sy est souvent cité par Le Chasseur d’Étoile de Youtube, mais est-ce vraiment lui ? On aura probablement la réponse aujourd’hui aux alentours de 12h40 sur TF1.



Voici le récapitulatif de tous les noms proposés pour cette étoile mystérieuse :

Jean-Pierre Pernaut, Renaud Lavillenie, Kevin Mayer, Franck Gastambide, Arsène Wenger, Reine Elisabeth II d’Angleterre, David Beckham, Thierry Henry, Vanessa Paradis, Heath Ledger, Tom Cruise, Benedict Cumberbatch, Jean-Jacques Goldman, Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig, Pierce Brosnan, David Bowie, Freddie Mercury, Nikos Aliagas, Vianney, Beyoncé, Christophe Maé, Christophe, Pascal Obispo.

Une audience toujours exceptionelle

En attendant de savoir si cette étoile sera trouvée aujourd’hui, notez que le jeu réalise toujours d’incroyables performances d’audience avec par exemple 3.4 millions de téléspectateurs et 37% de part de marché pour l’émission d’hier, mardi 30 novembre 2021.

