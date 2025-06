Les 12 coups de midi du 28 juin : Emilien ne brille pas pour l’anniversaire du jeu, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 27 juin 2025, 638ème victoire d’Emilien – Aujourd’hui à l’occasion du 15ème anniversaire du jeu de TF1, Emilien n’a pas brillé ce samedi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». A J-8 de son élimination, Emilien a buté sur deux questions du Coup de Maître, il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 28 juin, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

La cagnotte d’Emilien totalise ainsi 2.559.381 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, la photo de fond se dévoile de plus en plus, il s’agit de l’Arc de Triomphe de Barcelone, en Espagne.

Avec cet unique indice, on pourrait penser à Manuel Valls. L’ancien premier ministre est né à Barcelone et y vit actuellement. Ou pourquoi pas Lionel Messi, qui a marqué le club ?

Rappelons qu’Emilien étant éliminé début juillet, ce n’est pas lui qui décrochera cette étoile.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Rayane Bensetti, Julia Roberts

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+