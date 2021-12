Les invités de « Un soir avec Monaco avec Laurent Gerra » : ce samedi soir sur France 2 (18 décembre 2021)

4.3 ( 6 )

« Un soir avec Monaco avec Laurent Gerra » c’est demain soir, samedi 18 décembre 2021, sur France 2 et France.TV. Pour bien commencer les fêtes de fin d’année, Laurent Gerra vous invite à Monaco pour une grande soirée événement. Mêlant sketches inédits et chansons, il partagera la scène de la prestigieuse Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo avec de nombreux invités.







Publicité











Publicité





Dans ce lieu mythique, Laurent Gerra vous offrira un show exceptionnel dans lequel il passera au crible de ses imitations les personnalités qui ont fait l’année : d’Emmanuel Macron à Patrick Bruel, en passant par, André Manoukian, Jean Castex, Céline Dion, Nicolas Sarkozy, Thierry Ardisson, François Hollande et même Jean-Paul Belmondo, à qui il rendra hommage…

Les invités de « Un soir avec Monaco avec Laurent Gerra »

Autour de nombreux sketches et parodies de chansons écrits pour l’occasion, Laurent Gerra sera rejoint par ses invités.

Les Bodin’s, Nolwenn Leroy, Eddy Mitchell, Florent Peyre, Pascal Obispo, Vincent Niclo, Bernard Lavilliers, Dany Brillant et l’orchestre de Roland Romanelli.



Publicité





Le saviez-vous ?

Après avoir rassemblé plus de 300 000 spectateurs à Paris et à travers toute la France depuis l’été 2017 et après une interruption de près de deux ans, Laurent Gerra est de retour depuis le 16 novembre 2021 et revient à Paris à l’Olympia du 21 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et à la Salle Pleyel du 4 au 9 janvier 2022 avec une nouvelle cuvée de son spectacle anniversaire.

Ce samedi 18 décembre 2021, rendez-vous sur France 2 pour une grande soirée de rire inédite imaginée spécialement pour vous par Laurent Gerra.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note