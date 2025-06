« Laurent Gerra, l’anniversaire évènement » : votre soirée évènement ce soir sur France 2 (7 juin)

Publicité





« Laurent Gerra, l’anniversaire évènement » : présentation

Stéphane Bern vous convie à une soirée exceptionnelle pour célébrer les 35 ans de carrière de Laurent Gerra, depuis le prestigieux Théâtre Marigny.

Tout au long de cet événement unique, de nombreuses personnalités – qu’il a imitées, taquinées ou admirées – viendront lui rendre hommage. Certaines ont même préparé de belles surprises, promettant des instants riches en rires et en émotion.

Cette soirée, placée sous le signe de la complicité, de la tendresse et de l’humour, rend hommage à l’un des humoristes les plus emblématiques de sa génération. Imitateur de génie et fin observateur de son époque, Laurent Gerra a marqué la scène, la radio et la télévision durant plus de trois décennies.



Avec ses invités, il revisite ses sketchs cultes, ses imitations inoubliables et quelques souvenirs marquants, sans oublier des clins d’œil à l’actualité.

Parmi les invités présents : Marc Lavoine, Lara Fabian, Carla Bruni, Enrico Macias, Bénabar, Dany Brillant, Michel Fugain, Jack Lang, Alex Vizorek, Philippe Caverivière, Virginie Lemoine, Benjamin Castaldi, Les Bodin’s, Nicoletta, Bernard Lavilliers… Une pléiade de talents réunis pour une fête inoubliable !