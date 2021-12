5 ( 2 )

« Matrix » : histoire du film proposé par TF1 ce soir, mercredi 22 décembre 2021. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1. Réalisé par Larry Wachowski et Andy Wachowski, il met en scène Keanu Reeves (Thomas A. Anderson/Neo), Laurence Fishburne (Morpheus) ou bien encore Carrie-Anne Moss (Trinity).







« Matrix » : l’histoire

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés provenant d’un certain Morpheus. Celui-ci l’exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu’est-ce que la Matrice ? Mais Morpheus est persuadé que Neo est l’Elu, le libérateur mythique de l’humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents…

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Gloria Foster, Marcus Chong, Julian Arahanga.

Bande-annonce vidéo

Le saviez-vous ?

Cette programmation n’est pas le fruit du hasard. C’est en effet aujourd’hui que sort en salles le nouveau volet de la saga « Matrix Resurrections », quatrième opus de la saga révolutionnaire qui a réinventé le genre de la science-fiction. Dans ce nouveau chapitre, on retrouve Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’ils ont rendu célèbres : Neo et Trinity.

