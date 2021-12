Ninja Warrior : nouvelle saison le 7 janvier

4.9 ( 7 )

« NINJA WARRIOR », présenté par le trio, Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, revient pour une 6ème édition le vendredi 7 janvier à 21h05 sur TF1. Une saison encore plus exaltante et captivante avec désormais non plus 2, mais 3 parcours pour atteindre la Finale : le parcours de qualification, les Battles de la Tour d’Acier et les demi-finales.







Cette saison, dès les qualifications, le chrono sera plus que jamais déterminant pour la suite du parcours pour tous les candidats.

Pour chaque émission de qualification, les 3 meilleurs de la soirée – ceux qui auront buzzé le plus rapidement – seront qualifiés directement pour les demi-finales. En revanche, les 10 autres (8 hommes et les 2 meilleures femmes de la soirée) devront, quant à eux, s’affronter en duel ! Ils vont devoir s’élancer pour un « face à face » sur la grande nouveauté de cette saison : les Battles de la Tour d’Acier.







Lors des demi-finales, les candidats qualifiés s’affronteront en duel. Le meilleur demi-finaliste de chaque prime empochera, en plus de sa place en finale, un joker très avantageux : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait lors de la finale.



Alors, qui sera le plus rapide, le plus tenace, le plus fort et le plus persévérant pour arriver au bout du parcours des Héros ?

Ils en rêvent tous mais le chemin pour y parvenir est parsemé d’obstacles… Les meilleurs candidats devront vaincre à la fois le parcours mais aussi gravir la mythique « Tour des Héros » plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel.

Cela fait 3 saisons qu’il demeure invaincu : 1er homme debout en saison 3, il était devenu le 1er Ninja Warrior de France en saison 4, avant d’échouer l’année dernière à quelques centimètres du buzzer. Cette année, il remet une nouvelle fois son titre en jeu.

Face à lui, une horde de jeunes champions qui ne rêvent que d’une chose : prendre la place du champion des champions et remporter les 100 000€ mis en jeu.

LE PARCOURS DE QUALIFICATION

Le niveau des candidats progresse d’année en année mais les épreuves sont aussi de plus en plus difficiles au fil de la compétition et le parcours réserve une fois de plus des nouveautés.

A chaque parcours de qualification, les candidats vont affronter 2 premiers obstacles et devront ensuite faire un choix entre le parcours A et le parcours B, composé chacun de deux épreuves. Cette saison encore, ils devront faire preuve de stratégie puisque les candidats ont un temps limité pour franchir les 4 premiers obstacles ! S’ils ne parviennent pas à vaincre ce fameux chronomètre, leur parcours s’arrête sur le champ ! Mais cette année, une nouvelle règle fait monter la difficulté et la pression de plusieurs crans. Seuls les 3 meilleurs du classement à l’issue du parcours de qualification gagneront leur ticket pour la demi-finale.

Pour les rejoindre, les 10 autres, 8 hommes et les 2 meilleures femmes de la soirée, s’affronteront sur une toute nouvelle épreuve spectaculaire : « les Battles de la Tour d’Acier » !

Pour les murs de « NINJA WARRIOR », plusieurs choix possibles :

– 3 essais pour le Mur Classique (4m pour les femmes et 4m25 pour les hommes)

– 1 seul essai pour le Méga Mur de 5m50

Si le candidat le rate, il n’a plus qu’un essai sur le Mur Classique. S’il le réussit, c’est 5 000 euros et une place en finale assurée.

LES BATTLES DE LA TOUR D’ACIER

Cet obstacle faisait partie intégrante du parcours de qualification la saison dernière. Cette année, la Tour d’Acier revient, toujours aussi spectaculaire et impressionnante, mais dans une toute nouvelle configuration qui va pousser les candidats à se dépasser encore plus.

Pour chaque Battle, 2 concurrents vont s’élancer en même temps à l’assaut de ce monstre de 12 mètres de haut. Ils devront gravir les marches de géants (1m20 chacune) pour atteindre le sommet, puis enchaîner le plus rapidement possible 3 obstacles successifs. Le 1er ou la 1ère qui buzzera se qualifiera pour la demi-finale, l’autre sera immédiatement éliminé.

Au programme, 5 Battles :

Pour les candidates : les 2 meilleures de la soirée

Pour les candidats :

– Le 11ème affrontera le 4ème

– Le 10ème affrontera le 5ème

– Le 9ème affrontera le 6ème

– Le 8ème affrontera le 7ème

LES DEMI-FINALES

Au cours de la même soirée, les 8 meilleurs accéderont à la demi-finale (les 3 meilleurs chronos des qualifications et les 5 gagnants des Battles) !

Le 1er affrontera le 8ème, le 2ème se mesurera au 7ème, le 3ème au 6ème et ainsi de suite. Le vainqueur de chaque duel gagnera sa place en finale, le perdant sera éliminé définitivement.

L’enjeu est de taille : pour chacun, il s’agit d’une course contre leur adversaire direct mais aussi contre tous les autres.

A l’issue de cette demi-finale éprouvante physiquement, le meilleur demi-finaliste de la soirée remportera un joker non négligeable : le droit de recommencer un obstacle sur lequel il chuterait sur les 2 premiers parcours de la finale. Une chance exceptionnelle qui pourrait bien tout changer !

Cette année encore, la meilleure des filles, toutes demi-finales confondues, gagnera son ticket pour participer à la Grande Finale.

LA FINALE

Pour la Grande finale, les candidats affronteront des obstacles toujours plus grands, plus hauts et plus impressionnants !

Chacun n’a qu’un objectif en tête : gravir la mythique « Tour des Héros » et ses 23 mètres de haut ! Et à chaque parcours, les obstacles changent.

Les incontournables Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere formeront un trio de choc en commentant le parcours des candidats. Le premier en apportant son expertise sportive et le second sa bonne humeur et son humour. Iris Mittenaere, quant à elle, accompagnera et soutiendra avec émotion les participants tout au long de leurs performances.

Les émissions seront thématisées autour des champions de l’extrême, des héros du quotidien (pompiers, infirmiers…), de la relève mais aussi des jeunes champions.

Tous rêvent de prendre la place de celui qui remet son titre en jeu, Jean Tezenas du Montcel, le seul et unique Ninja Warrior de France, et gravir les 23 mètres de la mythique « Tour des Héros » ! Le but : grimper plus rapidement que lui, en moins de 32 secondes et 45 centièmes, pour remporter les 100 000€ mis en jeu.

Qui saura user de stratégie, assurer les bons choix au bon moment et accéder à la victoire ?

Rendez-vous dès le Vendredi 7 Janvier à 21h05 sur TF1 !

