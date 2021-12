Soirée Charles Aznavour ce vendredi 10 décembre 2021 sur France 3. Quels invités pour le concert de ce soir ?

5 ( 3 )

Soirée Charles Aznavour ce soir, vendredi 10 décembre 2021, à partir de 21h05 sur France 3 ou en streaming vidéo et replay sur France.TV et ce durant 7 jours. Au programme de la soirée le concert « Chantons Aznavour » présenté par Dany Brillant et le film « Le regard de Charles » de Charles Aznavour en personne.







Soirée Charles Aznavour ce vendredi 10 décembre 2021 sur France 3

21.05 Chantons Aznavour

Entouré d’une pléiade d’artistes, Dany Brillant animera en qualité de maître de cérémonie ce show. Il fera résonner la voix de celui qu’il considère comme son père spirituel, en reprenant les plus grandes chansons de Charles Aznavour sur la magnifique scène des Folies Bergère.

Seront ainsi réunis Carla Bruni, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Sheila, Laurent Gerra, Grand Corps malade, Vincent Niclo, Salvatore Adamo, Chimène Badi, Bénabar, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Anggun, Chico et les Gypsies, Ben Mazué, Sanseverino et Tina Rose. Certains ont eu la chance de le connaître, d’autres, de collaborer le temps d’une chanson… Au détour de reprises inédites en duo ou en solo, ils nous feront partager leurs souvenirs, leurs émotions et leur bonheur d’avoir croisé la route de celui qu’ils présentent comme le « patron ».



De la musique… et des images. À travers des documents d’archives rares et pour certains inédits, nous retracerons la vie de l’artiste français le plus connu au monde : ses débuts difficiles, sa rencontre avec le succès, sa passion pour le jazz et… le rap, ses engagements, sa carrière internationale, ses duos célèbres…

23.05 Le regard de Charles

En 1948, Édith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une Paillard qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982, Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé.

Aznavour filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition, il récupère les séquences avec Marc di Domenico.

Il décide alors d’en faire un film, son film.

Un film de Charles Aznavour

Réalisation : Marc di Domenico

Scénario : Marc di Domenico

Interprété par Romain Duris

Production : Anna Sanders Films – Artisan Producteur Melodium

