Demain nous appartient spoiler : Vanessa manipule Georges (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Petit à petit, Georges est totalement sous l’emprise de Vanessa dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, alors que Vanessa le manipule pour monter contre Victoire, Georges lui annonce qu’il accepte de vivre avec elle !







Vanessa réussit à faire croire à Georges que Victoire est venue s’en prendre à elle au Spoon…







Alors que Vanessa se trouve de plus en plus envahissante avec Georges, ce dernier accepte finalement sa proposition de vivre avec elle. Il est aveuglé par l’amour et ne peut plus rien lui refuser !

Demain nous appartient spoiler Vanessa ment à Georges

