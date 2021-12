« Star Wars : L’Ascension de Skywalker » ce dimanche 12 décembre 2021 sur TF1 (inédit)

5 ( 5 )

« Star Wars : L’Ascension de Skywalker » ou « Star Wars : épisode IX » si vous préférez, sera diffusé pour la toute première fois en clair ce dimanche 12 décembre 2021 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1. Un film de J.J. Abrams

avec dans les rôles principaux Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Adam Driver (Kylo Ren).







« Star Wars : L’Ascension de Skywalker » : l’histoire

Un an a passé depuis que Kylo Ren a tué Snoke, le Leader suprême et pris sa place. Bien que largement décimée, la Résistance est prête à renaître de ses cendres. Rey, Poe, Leia et leurs alliés se préparent à reprendre le combat. Mais ils vont devoir faire face à un vieil ennemi : l’empereur Palpatine.

Le saviez-vous ?

Même si certains se sont montrés particulièrement critique vis-à-vis de ce film, le succès a été mondial avec 1.07 de milliard de dollars de recettes à travers le monde. En France il a été un vrai succès avec 5.9 millions de spectateurs lors de sa sortie en salles, c’était en décembre 2019.



Dans « Star Wars : L’Ascension de Skywalker », la saga prend fin. Un film à ne louper sous aucun prétexte ce dimanche soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

