Audiences TV prime 10 décembre 2021 : « Les petits meurtres » leader, « Camille & Images » puissant sur cibles !

Audiences TV prime 10 décembre 2021. Hier soir, et sans grande surprise, victoire de France 2 avec la série « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». L’épisode du jour « Le vallon » a pu compter sur 3.81 millions de fidèles soit 19% du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 10 décembre 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite l’émission de TF1 « Camille & Images » avec Camille Combal et ses nombreux invités. 3.18 millions de téléspectateurs en moyenne pour 15.6% de pda, mais gros succès sur cibles avec 38% sur les 4-14 ans et 27% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



M6 complète le podium avec « Recherche appartement ou maison ». Un numéro inédit qui a convaincu 1.85 million de personnes soit 9.4% des téléspectateurs.

France 3 suit avec la soirée hommage à Charles Aznavour. Le concert « Chantons Aznavour » animé par Dany Brillant a rassemblé 1.72 million de fans, soit 9% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran.

TMC complète le top 5 avec une énième rediffusion du film « Le grand restaurant » vu ou revu par 894.000 cinéphiles (pda 4.7%).

