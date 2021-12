« The Chosen » saison 1 : les 20 et 27 décembre 2021 sur C8

5 ( 4 )

« The Chosen » saison 1 c’est pour très bientôt sur C8 et Mycanal.fr. Rendez-vous les lundi 20 et 27 décembre 2021 à partir de 21h15. Dans « The Chosen », et pour toute première fois, l’Évangile et la vie de Jésus-Christ sont portés à l’écran sous forme de série.







« The Chosen » : présentation

Cette série qui compte sept saisons a pour ambition de raconter la vie de Jésus au travers du regard des différentes personnes qui l’ont côtoyé: un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes, une femme hantée par ses démons, un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société et un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi.

À savoir

– Pour la première saison, plus de 10 millions de dollars ont été rassemblés via un financement participatif: c’est la plus importante opération de crowdfunding jamais réalisée pour une œuvre audiovisuelle.

– Distribuée en dehors des plateformes traditionnelles, la série cumule déjà plus de 300 millions de vues dans le monde entier.



– En 2020, Jonathan Roumie, qui joue le rôle de Jésus, est distingué dans la catégorie «meilleure interprétation masculine » du Grace Award. En 2021, la série décroche le prix de la « production la plus inspirante » au K-LOVE Fan Awards. Deux récompenses aussi populaires que les Oscars dans les milieux chrétiens aux États-Unis.

« The Chosen », une série réalisée par Dallas Jenkins et avec Jonathan Roumie, Paras Patel, Shahar Isaac, Elisabeth Tabish

Out of order studio – Angel studios – Saje Distribution

