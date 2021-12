Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 janvier 2022

5 ( 1 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 7 janvier 2022 – La semaine débute et il est temps pour les fans de la série de France 2 « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Manu va se retrouver dans de sales draps. Et Steve va devoir prendre une lourde décision pour Camille…

Quant à Myriam, elle va se recevoir une nouvelle qui va la bouleverser !



Lundi 3 janvier 2022, épisode 811 : Alors que Manu de retrouve dans une fâcheuse situation, Virgile parviendra-t-il à le sauver ? Myriam, de son coté, va devoir faire face à tous ses collègues dans ses nouvelles fonctions. Quant à Gary, saura-t-il digérer une nouvelle déception ?

Mardi 4 janvier 2022, épisode 812 : Tandis que Camille est anéantie par ce qui vient d’arriver à son père, la police pense avoir retrouvé l’homme responsable de cette situation. Quant à Arthur, il fait une rencontre à l’hôpital qui va changer bien des choses.

Mercredi 5 janvier 2022, épisode 813 : Alors que Steve fait le choix le plus douloureux de sa vie pour Camille, Ève tente de renouer avec son fils, malgré leurs différends. De son côté, Arthur ne compte plus ses heures de travail à l’hôpital.

Jeudi 6 janvier 2022, épisode 814 : Alors que Myriam doit faire ses preuves à L. Cosmétiques, Eliott demande une faveur à son ami Charles : ce dernier acceptera-t-il de l’aider ? Pendant ce temps, Alex a de plus en plus de mal à garder ses nerfs face à l’homme suspecté d’avoir menacé Manu…

Vendredi 7 janvier 2022, épisode 815 : Tandis que Virgile cherche désespérément José, une mystérieuse menace se rapproche d’Ève. Quant à Myriam, elle va se retrouver face à une nouvelle qui risque de bouleverser sa vie à jamais.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 21 au 25 décembre 2021 en cliquant ICI

du 27 décembre 2021 au 1er janvier 2022 en cliquant ICI

