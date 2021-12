Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 31 décembre 2021

5 ( 4 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 31 décembre 2021 – Alors que la semaine commence, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 27 au samedi 25 décembre 2021.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Camille continue de mentir tandis que Steve est dans le viseur de la police.

Les choses semblent s’arranger pour Eliott et Anissa décide de prendre un nouveau départ. Chez L Cosmétiques, Myriam devient de plus en plus importante.



Lundi 27 décembre 2021, épisode 805 : Tandis qu’un réveillon imprévu s’organise à la coloc, Eliott rassemble ses dernières forces et échafaude un plan pour se sortir des griffes du procureur Bernier. De son côté, Camille culpabilise de devoir mentir à son père.

Mardi 28 décembre 2021, épisode 806 : Alors que l’avenir semble s’éclaircir pour Eliott, Virgile se retrouve malgré lui dans une terrible situation. Pendant ce temps, l’incompréhension grandit entre Yasmine et Anissa…

Mercredi 29 décembre 2021, épisode 807 : Alors que Marvin échappe de justesse à une descente de la police, la menace qui planait sur Virgile devient concrète. De son côté, Anissa prend une décision à contrecœur.

Jeudi 30 décembre 2021, épisode 808 : Tandis que Virgile demande de l’aide à Manu, celui-ci subit la colère de sa fille. De son côté, Gary se sent menacé par la place de plus en plus importante que Myriam prend chez L. Cosmétiques.

Vendredi 31 décembre 2021, épisode 809 : Alors que Virgile fait une découverte qui remet en cause toutes ses certitudes, la police met un coup de pression sur Steve. De son côté, Anissa prend ses marques dans sa nouvelle vie.

