Audiences TV prime 23 janvier 2022 : « San Andreas » leader (TF1) devant « Sibyl » (France 2)

Audiences TV prime 23 janvier 2022. Hier soir et malgré son statut de rediffusion, victoire de TF1 avec le film catastrophe « San Andreas » porté par Dwayne Johnson. Il a été vu ou revu par 3.86 millions de personnes soit 19.8% des téléspectateurs. Notez une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 27.4% de pda sur cette cible.







Audiences TV prime 23 janvier 2022 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le film inédit « Sibyl » en hommage à Gaspard Ulliel. Et ce sont 2.89 millions de Français qui ont salué sa mémoire, soit 14.1% de l’ensemble du public.

France 3 complète le podium avec le retour de la série « Les enquêtes de Morse » dont l’épisode inédit a pu compter sur 2.29 millions d’inconditionnels (pda 10.9%).

M6 suit avec son magazine « Zone interdite ». Le thème de la semaine qui a beaucoup agité les réseaux sociaux hier soir a retenu l’attention de 2.11 millions de téléspectateurs pour 10.6% de part de marché.



Belle performance pour C8 avec la rediffusion du film « Les enfants du marais » qui a rassemblé 1 million de nostalgiques soit 5.1% des téléspectateurs.

Notez également le beau succès de « C dans l’air » hier soir. Une première soirée consacrée à la Présidentielle avec Éric Zemmour et Yannick Jadot comme invités. Et cela a suscité l’intérêt de 797.000 de nos concitoyens (pda 3.9%)

📈 #Audiences @France5tv Près de 800 000 tsp ont suivi le le 1er prime @Cdanslair #Présidentielle. @Caroline_Roux interroge les candidat(e)s sur leur vision de la France à l’international. #debat A revoir sur https://t.co/iFALP6aHXi

Prochain numéro 30/01 à 20.55. pic.twitter.com/20uaPkNDkG — France5servicepresse (@servicePresseF5) January 24, 2022

