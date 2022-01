« Creed II » : histoire et interprètes du film de France 2 ce soir, dimanche 30 janvier 2022 (inédit)

5 ( 1 )

« Creed II » de Steven Caple Jr est diffusé ce soir, dimanche 30 janvier 2022, sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV. Et c’est une première diffusion en clair ! Rendez-vous dès 21h10 pour ce film qui n’est autre qu’un nouvel opus de la saga Rocky.







« Creed II » : l’histoire

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs familiales.

Casting

Andre Ward

Brigitte Nielsen

Dolph Lundgren

Florian « Big Nasty » Munteanu

Michael B. Jordan

Milo Ventimiglia

Phylicia Rashad

Russell Hornsby

Sylvester Stallone

Tessa Thompson

Wood Harris

À propos

– Ce film marque la 5ème collaboration entre Sylvester Stallone et Dolph Lundgren après Rocky IV et les 3 volets de la saga Expendables (source Allo ciné)



– Box-office : beau succès dans les salles avec 234 millions de dollars de recettes mondiales. En France 1.7 million d’entrées

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film

