Demain nous appartient du 20 janvier : Chloé doute d’Andréa (résumé + vidéo épisode 1105 en avance)

Demain nous appartient du 20 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1105 de DNA – Chloé commence à avoir des doutes sur Andréa ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, son comportement étrange l’interpelle de plus en plus et elle confie à Anna qu’elle ne le sent pas…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1105



De retour de Venise, Flore a toujours du mal à se remettre de sa séparation avec Alex. Elle lui rend visite sur son bateau pour lui parler. Mais pleine de désillusion, elle s’emporte et le gifle violemment !

Chloé, mal à l’aise, met les choses au point avec son baby-sitter. Cédric doit prendre une décision difficile, qui risque de compromettre l’avenir de son fils. Et les ados Roussel continuent leur quête pour découvrir l’identité de Simon.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1105 du 20 janvier 2022

