Demain nous appartient du 26 janvier : Marianne inquiète pour Céleste (résumé + vidéo épisode 1108 en avance)

Demain nous appartient du 26 janvier 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1108 de DNA – Chloé et Alex sont très inquiets ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, Céleste et Andréa sont introuvables et le baby-sitter est injoignable… Andréa finit par appeler pour lui annoncer que Céleste est à l’hôpital !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1108



Marianne est inquiète pour les chutes à répétition de Céleste et alerte Chloé et Alex. A la radio, elle a trouvé la trace d’une ancienne fracture dont ses parents n’ont pas eu connaissance…

Intégrée au cabinet de Raphaëlle, Soraya a un premier client inattendu. A bout de nerfs, Chloé craque complètement. Jules essaie de mettre fin à la relation entre Nordine et Martin tandis que ce dernier doit faire face à une décision difficile. Angie est inquiète : Nathan a un comportement très étrange en sa présence. Elle demande conseil à Jahia.

Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 1108 du 26 janvier 2022

