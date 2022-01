Ici tout commence du 26 janvier : Clotilde est enceinte (résumé + vidéo épisode 322)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 26 janvier, résumé et vidéo de l’épisode 322 – Alors que Guillaume s’est installé chez Laetitia et qu’ils sont heureux dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence », un évènement va venir tout bouleverser ! Et pour cause, alors que Clotilde est effondrée, elle découvre qu’elle est enceinte !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : le départ de Maxime, Clotilde souffre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 janvier)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 322



Publicité





Grâce à la vidéo de Greg et Lionel, Guillaume a pris la décision de quitter Clotilde pour vivre avec Laëtitia. Mais les choses ne vont pas être simples à gérer à l’Institut. Guillaume s’inquiète pour Clotilde et culpabilise…

Ivres d’amour, Guillaume et Laetitia ne se doutent pas qu’une révélation va venir bouleverser leur idylle naissante. Maxime a fait son choix mais ne trouve personne pour fêter la nouvelle. Prête à tout pour venger Tom, Ambre prépare un plan pour retrouver son agresseur.

Ici tout commence – extrait vidéo du 26 janvier

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note