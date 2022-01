Demain nous appartient spoilers : Aurore protège sa vraie soeur, Mona continue, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 10 au 14 janvier)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 10 au 14 janvier 2022 – C’est le début du week-end et comme tous les samedis, il est temps d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être agitée pour Aurore. Celle-ci protège en réalité sa vraie soeur, Zoé, qui est derrière tous les récents cambriolage à Sète !







En effet, Aurore a compris que sa soeur est la voleuse d’oeuvres d’art que ses collègues recherchent. Elle veut tout pour la protéger et met sa carrière en danger. Quand William apprend la vérité, il est sous le choc.

De son côté, Flore peine à digérer sa rupture avec Alex. Et Mona ne veut toujours pas lâcher l’affaire avec Victor, qui ne sait plus comment s’en débarrasser.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 10 au 14 janvier 2022

Lundi 10 janvier (épisode 1097) : William commence à douter de la sœur d’Aurore. Celle-ci se retrouve dans une situation délicate. Noor et Cédric ne se supportent plus. Le travail est plus compliqué que prévu pour la jeune fille. Les tensions s’accumulent entre Alma et Jordan, jusqu’au point de rupture.

Mardi 11 janvier (épisode 1098) : Aurore fait une révélation à sa famille, qui est sous le choc. Jordan continue de clamer son innocence, malgré les piques incessantes lancées par Alma. Lilian doit faire face à un événement qui pourrait mettre toute sa carrière en péril.

Mercredi 12 janvier (épisode 1099) : Aurore fait de nouvelles découvertes qu’elle partage à Pierre et William. La police, de son côté, a repéré la prochaine cible du cambrioleur. La séparation avec Alex est dure à digérer pour Flore. Celui-ci ne sait pas quoi faire pour l’aider. Mona refuse toujours de lâcher Victor. Ce dernier met au point une stratégie pour son procès.

Jeudi 13 janvier (épisode 1100) : Aurore est dans une situation périlleuse. Elle doit agir vite si elle veut sauver sa sœur. Timothée partage ses angoisses avec son père, qui décide de prendre les choses en main. Mona change de stratégie pour faire craquer Victor.

Vendredi 14 janvier (épisode 1101) : William est furieux contre la sœur d’Aurore. La police progresse sur la piste du cambrioleur. Flore cherche du soutien auprès d’Anna, mais elle se sent trahie en apprenant quelque chose. Timothée a un nouveau crush, mais cette relation s’annonce compliquée.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 10 au 14 janvier 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

